Historisch: Erster Personenzug durchquert Koralm

„Das ist ein großer Tag für den Süden Österreichs“, sind sich die Landeshauptmänner Peter Kaiser (Kärnten) und Christopher Drexler (Steiermark) einig, als sie in den Regionalzug der ÖBB am neuentstehenden Bahnhof in St. Paul im Lavanttal einsteigen. Durch die Koralmbahn liege eine enge Zusammenarbeit zwischen Kärnten und Steiermark auf der Hand, so Drexler. Ob Arbeit, Studium oder Freizeit - ab Dezember sind die beiden Bundesländer miteinander verknüpft: „Der Stern des Südens“!