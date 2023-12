Bitcoin-Kurs schnalzt überraschend nach oben

Die Cyberwährung Bitcoin hat ihre Rally am Wochenende mit dem Sprung über die Marke von 40.000 US-Dollar fortgesetzt. Den Kurs treibt die Aussicht, dass die US-Regulierungsbehörden bald börsengehandelte Bitcoin-Fonds zulassen könnten. Am Montag in der Früh kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp 41.343 Dollar (38.016,55 Euro) und damit um rund dreieinhalb Prozent mehr als tags zuvor. Das heurige Jahrestief von 26.533 Dollar wurde am 11. Oktober markiert.