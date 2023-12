Was im Burgenland heuer unter den Christbaum kommt

230.000 Burgenländer kaufen Weihnachtsgeschenke

Es geht nicht darum, was unter dem Christbaum liegt, sondern wer drum rumsteht. Aber auf das Christkindl wollen die Burgenländer auch in Zeiten der massiven Teuerung nicht verzichten. Der Anteil der Burgenländer, die zu Weihnachten ein Geschenk kaufen, ist im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleichgeblieben. 88 Prozent – in absoluten Zahlen 230.000 Personen – haben vor, heuer Weihnachtsgeschenke zu kaufen, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftskammer.