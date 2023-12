St. Pölten, Admira und Lafnitz fahren Siege ein!

Die letzte reguläre Runde vor der Winterpause wird nach derzeitigem Stand am Samstag mit Vienna - Schwarz Weiß Bregenz und am Sonntag mit Ried - FAC sowie Dornbirn - Liefering abgeschlossen. Am kommenden Mittwoch steht noch das Nachtragsmatch Sturm Graz II - Ried auf dem Programm. Ob an diesem Tag auch die am Freitag abgesagten Partien durchgeführt werden, ist noch offen. Die erste Runde im kommenden Jahr ist für das Wochenende 23./24./25. Februar angesetzt.