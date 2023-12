Jäger bei Treibjagd von Kamerad angeschossen

Eine Niederwild-Treibjagd in Neuhofen an der Krems endete für den Unternehmer Hanspeter G. (65) am 29. November blutig. Der erfahrene Waidmann wurde gegen 9 Uhr früh plötzlich von zwei Projektilen aus der Schrotflinte eines ihm gegenüberstehenden Kameraden in Brust und Bein getroffen.