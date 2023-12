Warum scheitert der UN-Klimagipfel?

Der UN-Klimagipfel findet zum 28. Mal statt, dennoch sind die Chancen auf bahnbrechende Ergebnisse gering. Ein Grund dafür ist, dass es den Staaten der Vereinten Nationen seit 1995 schwerfällt, Einigungen zu erzielen. Zudem fehlt es den wenigen Vereinbarungen, die getroffen wurden, an Konsequenz bei der Umsetzung. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits in Afrika spürbar, aber auch in Österreich kommt es immer häufiger zu Flurbränden. Wie können wir den Klimawandel stoppen und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!