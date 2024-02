Sprach-App im Test: Ein Faktor hilft unglaublich

„Yo hablo espaniol.“ Mit diesen Worten möchte ich Sie in meine neue Welt einführen. Eine Welt, in der Spanisch geredet wird. Seit rund drei Wochen verbringe ich meine Zugfahrten in und von der Arbeit mit dem Erwerb einer neuen Sprache. Vorweg: Schon in der Schule hat sich abgezeichnet, dass ich ein Zahlenmensch bin. „Es ist tatsächlich so, dass sich einige Leute beim Erlernen von Sprachen leichter tun als andere. Das ist bereits in frühen Kindesjahren zu sehen“, bestätigt Mag. Dr. Manfred Glauninger, Sprachwissenschafter am Institut für Germanistik in Wien.