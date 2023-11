Bachler kämpft in Le Mans und Co. um den WM-Titel

Nächster Stopp: Malaysia

Ehe es für Bachler in der FIA WEC an den Start geht, fährt sich der 32-Jährige mit seinen Teamkollegen Alex Malykhin (GB) und Joel Sturm (D) im Porsche 911 GT3 R von Pure Rxcing in den Asian Le Mans Series warm. Bereits kommendes Wochenende stehen zwei Rennen über jeweils vier Stunden am Sepang International Circuit in Malaysia auf dem Programm.