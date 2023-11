Klagenfurter Rathaus als traurige Lachnummer

Dramen, Intrigen und Machtspielchen: Was nach einer billigen Seifenoper klingt, scheint im Rathaus der Landeshauptstadt leider gelebter Alltag zu sein. Egal ob die Causa Jost, das drohende Debakel beim Budget oder die Verwirrungen um das Hallenbad - alles Punkte, die eher an eine Stadtrichtersitzung erinnern als an sachpolitische Arbeit.