Niemand in der NBA zielt besser als Pöltl!

„Ich arbeite permanent daran“, sagt Pöltl, der über seine mittlerweile achtjährige NBA-Karriere in Toronto und San Antonio auf einen Schnitt von 53,3 Prozent kommt. Legende Shaquille O’Neil, der wegen seiner schwachen Quote oft gefoult wurde („Hack-a-Shaq“) hatte am Karriereende einen Schnitt von 52,7 Prozent...