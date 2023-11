Gottschalk-Gast flippte wegen Haaland völlig aus

Auch Alaba grüßt

Ja, die gute Dame ist sehr Fußball-affin. Und offenbar auch gut vernetzt. Denn noch ein sehr prominenter Name brachte sich in jüngerer Vergangenheit mit ihr in Verbindung: David Alaba. Der ÖFB-Kapitän sendete ebenfalls eine Videobotschaft, in der er Shirin alles Gute für den Tour-Start wünschte.