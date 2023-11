15-jähriger Milan-Stürmer schreibt Geschichte

Erster Sieg

Im „Tabellenkeller“ durfte Flavius Daniliuc zum ersten Mal in der laufenden Saison über einen Sieg jubeln. Der 22-jährige Wiener überraschte mit US Salernitana in der 13. Runde mit einem Heim-2:1 gegen Lazio Rom. Daniliuc agierte bis zur 61. Minute rechts in der Dreier-Abwehrkette. Kurz danach entschieden die Gastgeber die Partie. Sie sind weiter Letzter, schlossen aber nach Punkten zum Vorletzten Hellas Verona (je 8) auf.