Soursos: „Parteien müssen sich mehr trauen“

„Krone“: Wie hat sich die Idee, ein Buch über Politikerinnen zu verfassen, in Ihren Kopf geschlichen?

Natascha Soursos: Im Jahr 2022 bin ich gefragt worden, ob ich Stadträtin in Feldkirch werden will. Meine Kinder waren noch klein und wenige Stunden in Betreuung. Dann dachte ich mir: Na, wenn das andere Frauen schaffen, mit Kindern in die Politik zu gehen, dann werde ich das auch schaffen. Schließlich habe ich mich aber schon gefragt: Wie schaffen die das wirklich? Dann habe ich eine gefragt. Und noch eine ... So entstand die Idee für das Buch. Gemeinsam mit Gestalterin Romy Abraham und Fotografin Karin Nussbaumer habe ich die Idee realisiert.