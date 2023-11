LIVE ab 14.30 Uhr: WAC empfängt die Wiener Austria

„Wir sind in der Offensive derzeit richtig gut!“

Auch der WAC sammelte zuletzt Selbstvertrauen, die Mannschaft von Ex-Veilchen-Trainer Manfred Schmid gewann auswärts gegen Austria Lustenau (3:2) und zuvor souverän zu Hause im Kärnten-Derby gegen Austria Klagenfurt (4:0). Drei Liga-Spiele vor der Winterpause wollen die Lavanttaler den Platz in der Meistergruppe festigen, auch die Torsperre der Austria soll gebrochen werden. „Das ist eine sehr überragende Statistik“, lobte Schmid die Wiener, aber irgendwann werde diese Serie auch enden. „Warum nicht am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr? Wir sind in der Offensive derzeit richtig gut, die Jungs haben eine hohe Qualität und harmonieren auch abseits des Platzes.“ Schmid selbst wird nach einer Zwei-Spiele-Sperre wieder an die Seitenlinie zurückkehren. Er kassierte beim Cup-Aus in Leoben eine Rote Karte, weil er die Linie übertreten sowie einen Spieloffiziellen kritisiert hatte.