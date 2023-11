Hypo Tirol bezwingt Fenerbahce, Aich/Dob verliert

Sieg und Niederlage hat es für Österreichs Volleyball-Vertreter am Mittwochabend in den Sechzehntelfinal-Hinspielen des CEV-Cups der Männer gegeben. Meister Hypo Tirol zwang Fenerbahce Istanbul in der USI-Halle in einem Krimi auch dank 24 Punkten von Topscorer Luan Weber mit 3:2 (23,-15,20,-23,19) in die Knie. Vizemeister Aich/Dob zog hingegen in Griechenland bei AONS Milon Nea Smyrni Athen mit 0:3 (-24,-17,-22) den Kürzeren. Die Rückspiele folgen am kommenden Mittwoch.