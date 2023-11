Frauen-CL: Lyon für St. Pölten eine Nummer zu groß

Damit gibt es in der Gruppe B vorerst eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“. Wie die Französinnen halten auch die Norwegerinnen aus Bergen, die in St. Pölten mit einem 2:1 gestartet waren, in ihrer CL-Debütsaison nach zwei Partien bei sechs Punkten. St. Pölten und Slavia sind am 13. Dezember in der NV Arena im direkten Duell zum Siegen gezwungen, um eine realistische Chance auf einen Top-zwei-Platz, der ein Viertelfinalticket bringt, zu wahren. Lyon ging durch Danielle van de Donk (4.) in Führung, ein Eigentor von Leonarda Balog (47.) sorgte für den Endstand. Die Gastgeberinnen gewannen damit auch ihr elftes Saison-Pflichtspiel.