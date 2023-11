Junge Frauen wagen den Schritt in die Technik

Sie strebt somit eine Karriere in der Technik an – eine Branche, in der immer noch Männer dominieren. Keineswegs schreckt das die Studentin ab. Denn: „Für unsere Generation, also die Gen Z, ist das eigentlich kein Thema mehr“, erzählt die 22-Jährige. In ihrem Studiengang sei die Geschlechterverteilung ziemlich gleich. Auch mit ihren Studienkolleginnen tauscht sich Antonia über das Thema aus – benachteiligt würde sich von ihnen niemand fühlen. „Natürlich bekommt man bei Exkursionen in Unternehmen mit, dass dort viel mehr Männer arbeiten als Frauen. Trotzdem merkt man, dass man in der chemischen Industrie versucht, mehr Frauen aufzunehmen“, so Antonia im Gespräch mit der „Krone“.