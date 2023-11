Topf zwei fix! Diese Hammer-Gegner drohen ÖFB-Team

Gespannt blickte Österreich am Sonntagabend nach Glasgow zur Partie Schottland gegen Norwegen. Bei einem schottischen Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Norwegen wäre die ÖFB-Auswahl noch in Lostopf drei abgerutscht. Die Norweger leisteten ohne den am Fuß verletzten Superstar Erling Haaland mit einem 3:3 im Hampden Park allerdings Schützenhilfe. Aron Dönnum (3.), Jörgen Larsen (20.) und Mohamed Elyounoussi (86.) bewahrten die Gäste vor einer Niederlage. Für die Schotten reichten Treffer von John McGinn (13./Elfmeter), Leo Östigard (33./Eigentor) und Stuart Armstrong (59.) nicht für einen Heimerfolg.