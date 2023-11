Super-GAU droht! Italien heute enorm unter Druck

Hochemotionales Szenario

Weil in der Ukraine weiter nicht an Fußball zu denken ist, bereitete sich das Team um die Premier-League-Profis Mykhailo Mudryk und Oleksandr Sintschenko im winterlichen Danzig in Polen auf das Duell vor. Am Samstag ging es nach Leverkusen, wo vor vollen Rängen gespielt wird. Es ist ein hochemotionales Szenario, auf mehreren Ebenen. Scheitert der Europameister, wäre es nach dem Verpassen der WM in Katar der nächste katastrophale Flop - auch für den neuen Trainer Luciano Spalletti, der sein Amt erst vor wenigen Wochen angetreten hat.