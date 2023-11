Kinderklinik: Grünes Licht für neue Portalambulanz

Mit Checklisten wird abgeklärt, ob die Mädchen und Buben infektiös sind und ob sie in der Portalambulanz (am Vorplatz der Kinderklinik) oder nicht doch besser in der Klinik-Ambulanz selbst versorgt werden sollen. „Das System funktioniert also so ähnlich wie die allgemeinmedizinische Praxis, die seit einigen Jahren auf der Notaufnahme für Erwachsene am LKH-Universitätsklinikum, der EBA, läuft“, so der ärztliche Direktor Wolfgang Köle.