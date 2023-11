„Herzensprojekt“ führt zur Thaibox-WM nach Bangkok

Wien-Turnier am Samstag

Diesen Samstag fliegen ab 11 Uhr in der Richard-Neutra-Gasse 7 in Floridsdorf die Fäuste. „Über 100 Teilnehmer aller Alters- und Gewichtsklassen werden zu sehen sein“, verspricht Merza ein Amateur-Turnier vom Feinsten. Das auch (ganz) Junge fesseln soll: „Wir hoffen, Jung und Alt, aber vor allem viele Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeisten“, so Bannert, „das ist für uns wirklich ein absolutes Herzensprojekt!“