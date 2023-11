Geheimdienst: Taliban kontrollieren Balkanroute!

Wenn man den Geheimdienstprotokollen Glauben schenkt, kontrollieren mittlerweile militante Gruppen wie die Taliban die Schlepperrouten über den Balkan. Was von rechten Parteien schon seit Längerem bekrittelt wird, dürfte durch die neuen Erkenntnisse bestätigt worden sein: Terroristen entscheiden, wer nach Europa kommt und wer nicht! Was kann jetzt unternommen werden um sicherzustellen, dass wir nicht Gefährdern, Terroristen und Sympathisanten eben dieser Unterschlupf gewähren? Was könnte vonseiten der EU getan werden oder würden Sie diese Aufgabe lieber in den Händen der einzelnen EU-Staaten wissen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!