Die Plagiatsaffäre Carstens ruft Erinnerungen wach

Leistungen eines früheren Studiums eingereicht

„Der Universitätsstudienleiter hat seine Entscheidung auf der Basis von externen Gutachten und behördlichen Erhebungen getroffen. Wesentlich dafür war, dass Leistungen, die bereits in einem früheren Studium beurteilt worden waren, in erheblichem Umfang im nachfolgenden Studium an der Universität Innsbruck nochmals zur Beurteilung vorgelegt wurden. Dies ist aus unserer Sicht unzulässig“, sagt Uwe Steger, Sprecher der Universität Innsbruck. Konkret heißt das: Der Politiker soll in seiner Dissertation ohne jeglichen Hinweis seine 2007 in Hamburg eingereichte Masterarbeit übernommen haben.