Uni Innsbruck entzieht CDU-Politiker Doktortitel

Der Politiker habe in der Dissertation „ohne jeglichen Hinweis“ seine im Jahr 2007 in Hamburg eingereichte Masterarbeit übernommen. Dies hätten die von der Universität beauftragten, externen Gutachter festgestellt. Die Entscheidung war vorerst nicht rechtskräftig. Carstens, seit 2022 Staatssekretär in Kiel, stehe der Gang zur Verwaltungsgerichtsbarkeit offen, hieß es seitens der Uni. Durch das offenbare Vorgehen des jetzigen Politikers bei der damaligen Dissertation seien die Studienleistungen, die in Innsbruck an der Universität erbracht wurden, „so umfangreich geschmälert“ worden, „dass die Entscheidung in dem Verfahren in dieser Form zu treffen war“, so die Uni unter Berufung auf das Universitätsgesetz.