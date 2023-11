Antisemiten und Terror-Bejubler rascher abschieben

Isrealfeindliche Gesänge in Linz

Pro-Palästina-Demonstrationen und antisemitische Aktionen fanden seit Ausbruch des neuen Nahostkonflikts vermehrt in Europas Städten statt. Derartige Versammlungen werden immer wieder für Terrorverherrlichung missbraucht. In Linz fand eine propalästinensische Kundgebung mit ca. 500 Teilnehmern statt - dabei wurden auch drei Fahnen mit verbotenen Symbolen sichergestellt, fünf Spruch-Plakate mit bedenklichem Inhalt und neun polizeiliche Anzeigen vorgenommen. Auch israelfeindliche Gesänge wurden angestimmt („From the river to the sea …“).