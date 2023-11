Saisonstart! KitzSki investierte 23 Millionen Euro

Der Startschuss der Wintersaison im Skigebiet KitzSki fällt am kommenden Wochenende, rund 23 Millionen Euro hat das erfolgreiche Unternehmen investiert. Die offizielle Präsentation erfolgte am Donnerstag in der Allianz Arena in München. Neben zwei neuen Liftanlagen trumpften die Vorstände mit weiteren Innovationen auf - die ganzen Details sehen und hören Sie in den drei Videos.