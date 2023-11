Djokovic gegen Wien-Sieger: Gruppen stehen fest

Der topgesetzte Serbe Novak Djokovic trifft bei den ATP Finals der besten acht Tennis-Profis des Jahres ab Sonntag in Turin in Gruppe Grün auf den italienischen Wien-Sieger Jannik Sinner (4), den Griechen Stefanos Tsitsipas (6) und den Dänen Holger Rune (8). Das ergab die am Donnerstag vorgenommene Auslosung.