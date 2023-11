Sprudel & Terror: SodaStream und der Krieg in Gaza

„Dieses Produkt wurde von Arabern und Juden produziert, die Schulter an Schulter in Frieden und Harmonie arbeiten“ - mit diesem Werbeslogan wirbt der Trinkwasser-Sprudler SodaStream für seine Produkte. Frei nach dem Motto „Macht Sprudel statt Krieg“ wählt das israelische Unternehmen seit Jahren den Weg der Völkerverständigung in einer von Krieg, Terror und blankem Hass zerfressenen Region.