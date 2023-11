Striedinger-Bestzeit im ersten Zermatt-Training!

„Mit den Klassikern zwar nicht zu vergleichen“

Zahlreiche Läufer, so auch Striedinger, passierten nicht alle Tore korrekt. „Ich war mit der Nummer zwei ein bisschen ein Testpilot, habe nicht so viel Infos gehabt von der Strecke“, sagte der Kärntner. „Es ist sicherlich eine sehr coole Strecke zum Anfangen, mit den Klassikern zwar nicht zu vergleichen, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich jeder, mit dem man so redet, begeistert.“ Das traf auch auf Schwarz zu. „Es war sehr cool zum Fahren“, meinte der engere Landsmann von Striedinger. „Man muss gut gleiten können auf der Abfahrt. Die Sprünge sind lässig, es macht echt Spaß, da runterzufahren.“ Die Veranstalter hätten „brutale Arbeit geleistet, speziell mit dem Schneefall in den letzten Tagen“.