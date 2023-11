Vermissten-Drama:„Michael hat seinen Traum gelebt“

Knapp zwei Wochen war der 40-jährige Unternehmer Michael Lichtenegger in Brasilien vermisst. Vor ein paar Tagen wurde dann, wie berichtet, seine Leiche an den Strand von Joaquina an der Atlantikküste gespült. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war eine Strandbar, wo er sich nach Tauchmöglichkeiten erkundigte. In der „Krone“ spricht seine Mutter Uschi Lichtenegger, Ex-Bezirksvorsteherin von Wien-Leopoldstadt, erstmals über das mysteriöse Verschwinden ihres Sohnes.