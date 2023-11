Bundesliga-Aufreger: „Was machen die im Keller?“

Nach Ansicht seines Gegenübers Markus Mader war’s ein klarer Elfmeter. „Ich frage mich, was die Herren im Keller machen. Wenn das so kritisch ist, sollte man ihn auffordern, das selber anzusehen. Klare Fehlentscheidung für mich, aber wenn du hinten stehst, passiert sowas“, so der Trainer der Lustenauer gegenüber Sky.