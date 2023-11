Austria Wien gegen Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

„Kein Ultimatum“ für Trainer Mader

Die Lustenauer Verantwortlichen wurden in den vergangenen Wochen nicht müde, ihre Unterstützung für Mader zu betonen. Daran habe sich nichts geändert, stellte auch Vorstandssprecher Bernd Bösch vor der Reise nach Wien fest. „Ja, das ist so. Wir wollen gemeinsam so schnell wie möglich den Turnaround in der sportlichen Situation schaffen. Dafür gibt‘s am Samstag in Wien die nächste Chance“, sagte Bösch im ORF. Es gebe „kein Ultimatum“, aber auch „keine Garantien. Natürlich sind die Entscheidungen auch von Ergebnissen abhängig.“