Zahl der offenen Stellen ist weiter auf Talfahrt

An der 30.000er-Marke schrammten die offenen Stellen lange Zeit in Oberösterreich, jetzt sind die freien Jobs im Bundesland ob der Enns am absteigenden Ast: Waren es im September noch mehr als 27.000 Arbeitsplätze, die beim Arbeitsmarktservice als vakant gemeldet waren, sind es im Oktober nur noch 25.440 gewesen. Ein Minus von exakt 1901 Positionen.