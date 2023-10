Gut-Behrami siegt mit Handicap: „Leider Frau!“

Lara Gut-Behrami, die Samstag-Siegerin in Sölden, zuckte mit den Schultern: „Der erste Lauf war sicher der schlechteste der gesamten Vorbereitung. Und ich war so geschwächt, musste vor dem Start und auch zwischen den Durchgängen ein bisschen schlafen.“ Frage an die 32-jährige Schweizerin: „Und wie erklären Sie sich Ihren schlechten Zustand?“ Lara richtete sich auf, grinste und sagte: „Menstruation. Leider Frau.“