Nach Taxifahrt fehlt von Linzerin jede Spur

„Wir vermissen dich“ - in sozialen Medien sucht die Familie verzweifelt nach Christa B. Seit zwölf Tagen fehlt von der in Linz wohnhaften Hörschingerin jede Spur, verliert sich in der Nacht zum 13. Oktober. Da war sie um 0.22 Uhr vor einem Lokal in der Raimundstraße in Linz in ein Taxi gestiegen und nie wieder gesehen worden. “Wir als Familie machen uns große Sorgen und hoffen, dass wir sie bald wieder in den Arm nehmen können", heißt es in einem Suchaufruf, der schon fast 800-mal geteilt wurde. Am Dienstag aber galt die Linzerin noch offiziell als vermisst. Die Polizei ist eingeschaltet.