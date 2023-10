„Wenn du ein Match verlierst, wirst du zerstört“

„Gehen auch auf Musk und DiCaprio los“

Dass auch minderjährige Fans unter seinen Fotos mitunter schwere Beleidigungen sehen können, weil diese nicht gelöscht wurden, hat er so noch nicht realisiert. Er sieht das aber nicht in seiner Verantwortung. „Weder ich, noch mein Team können 24 Stunden lang online sein. Ehrlich gesagt, derzeit nehme ich es so, dass social media einfach so ist. Ich lese manchmal Twitter und man sieht, wie sie auch auf Leute wie Elon Musk, Leonardo DiCaprio oder sogar Präsidenten losgehen.“