Medwedew im Wien-Halbfinale gegen Tsitsipas

Topstar Daniil Medwedew hat sich am Freitag als erster Spieler für das Halbfinale der Erste Bank Open qualifiziert. Der 27-jährige Titelverteidiger aus Russland besiegte im Viertelfinale in der Wiener Stadthalle seinen Landsmann Karen Chatschanow mit 6:3,3:6,6:3 und behielt damit im sechsten Duell zum fünften Mal die Oberhand. Im Halbfinale am Samstag (14.00 Uhr/live ServusTV) trifft Medwedew nun auf Stefanos Tsitsipas (GRE-4), der sich gegen Wildcard-Mann Borna Gojo (CRO) durchsetzte.