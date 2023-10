„Geräuschkulisse zwischen Irrenhaus und Bordell“

Der Mann rechts neben mir stößt einen lauten Urschrei aus, die Dame zu meiner linken Seite weint hemmungslos vor sich hin und von gegenüber höre ich ein hingebungsvolles Stöhnen, das mich irgendwie auf schräge Gedanken bringt. Ich versuche, mich auf meinen Körper und mein Atmen zu konzentrieren. Aber so richtig will mir das nicht gelingen. Zumindest schaffe ich es nicht, mich in derartige Zustände zu bringen, wie die 30 mir fremden Personen, die neben mir liegen und alle zu „Fetzy’s“ Atemseminar nach Steyregg gekommen sind.