Wie kann man Frauen besser vor Gewalt schützen?

Gewalt gegen Frauen ist in Österreich weit verbreitet und oft werden Übergriffe nicht zur Anzeige gebracht. Femizide sind die schlimmste Folge. Wie kann das Bewusstsein für dieses Problem geschärft werden? Welche Rolle spielt Bildung und Aufklärung? Wie können Männer einbezogen werden, um Gewalt gegen Frauen zu beenden? Lassen Sie uns in der Kommentarsektion wissen, was Sie darüber denken.