Der „Black Friday“, der in den 1960er Jahren in den USA entstand, markiert traditionell den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison und ist heute eine globale Verkaufsveranstaltung. Alle Jahre wieder lockt er mit unglaublichen Angeboten in vielen Konsumbereichen. Für Schnäppchenjägerinnen und Freunde von Rabatten die ideale Zeit, um sich etwas Schönes zu gönnen! Wie nutzen Sie den Black Friday? Welche Produkte haben Sie vielleicht schon lange auf Ihrer Wunschliste, bei welchen hoffen Sie auf satte Rabatte? Oder ist es für Sie nur ein Tag wie jeder andere, da Sie gezielte Einkäufe bevorzugen? Teilen Sie gern Ihre Tipps, um das Beste aus dem Black Friday herauszuholen oder diskutieren Sie mit anderen über die Sinnhaftigkeit dieses Tages unten in den Kommentaren.