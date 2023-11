Thema Geschenke: Wie halten Sie es damit?

Bald steht die Vorweihnachtszeit vor der Türe und damit auch die Zeit, die viele auf der Suche nach Geschenken für ihre Liebsten verbringen. Aber nicht nur zu Weihnachten sind Geschenke ein Thema. Es bieten sich immer wieder Anlässe, um anderen eine Freude zu bereiten, ob nun größere Geburts- oder Namenstagsgeschenke oder kleinere zum Abschluss oder als Mitbringsel zwischendurch. Manchmal ist es jedoch auch ein schmaler Grat zwischen Freude und Frust. Was verschenken Sie besonders gern, um diesen Frust gering zu halten? Gibt es irgendwelche besonderen Geschenkstraditionen in Ihrer Familie? Was waren die kuriosesten, schönsten oder auch unpassendsten Geschenke, die Sie je bekommen haben? Erzählen Sie uns davon unter diesem Artikel, wir sind gespannt!