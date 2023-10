Brauch und Tradition im Burgenland feiern

Namhafte Weinbauern wie Paul Achs, die Brüder Nittnaus und Andreas Gsellmann präsentieren ihre einzigartige Ansammlung von hochwertigen Weinen. Stimmungsvolle Atmosphäre auch kommenden Samstag (4. 11.) im historischen Kellergassen-Ensemble von Purbach. Wie die zahlreichen Auszeichnungen zeigen, zählen die Weine der Purbacher Winzer zu den besten in Österreich. Auch in Neusiedl und Weiden am See heißt es am 3. und 4. November „Gemma Kölla schaun“.