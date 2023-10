Wie der neue DTM-Champion Preining wirklich tickt

Das letzte Qualifying am Sonntag früh in Hockenheim war typisch für den neuen DTM-Champion Thomas Preining. Der Mann macht keine Gefangenen, nahm dem Wahlwiener Mirko Bortolotti schon vor dem eigentlichen Rennen die Butter vom Brot. Der 25-jährige Oberösterreicher holte sich kaltschnäuzig erneut die Pole, damit die noch fehlenden Punkte für den ersten Triumph eines Österreichers in der DTM.