Silberberger: „Partie hatte viele Schlüsselszenen“

Andreas Gruber (Austria-Stürmer): „Wir haben in der ersten Halbzeit extrem guten Fußball gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Da müssen wir halt nachlegen. Wir haben uns dann in der zweiten Halbzeit schwer getan. Spätestens nach der Roten Karte (für Gugganig, Anm.) war nicht mehr viel. Es war ein verdienter Sieg.“