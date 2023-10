WSG Tirol gegen Austria Wien - ab 14.30 Uhr LIVE

Die Wiener Austria will den Schwung in der Fußball-Bundesliga mitnehmen und nach der Länderspielpause den Blick wieder nach oben richten. Das hart erkämpfte 0:0 in doppelter Unterzahl im Derby gegen Rapid sowie der jüngste 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz geben in Wien-Favoriten wieder Grund zur Zuversicht. In der elften Runde sind bei der schwächelnden WSG Tirol am Sonntag (14.30 Uhr) drei Punkte mit Blick auf die gewünschte Meistergruppen-Teilnahme fast Pflicht.