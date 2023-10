Preining holt als erster Österreicher den Titel

Am Vortag hatte Preining mit einem Doppelsieg vor seinem norwegischen Teamkollegen Dennis Olsen bereits die Teamwertung für seinen Rennstall Manthey EMA entschieden. Den Fahrertitel hatte der Oberösterreicher schon vor Saisonstart als großes Ziel ausgegeben. Preining gehört seit 2021 dem Werksfahrerkader von Porsche an, im Vorjahr war er erstmals in der DTM am Start. Im Oktober 2022 hatte ihn noch ein schwerer Unfall in Hockenheim aus seinen Titelträumen gerissen.