„Endlich die Revanche für das US Open-Finale“

1500 begeisterte Fans verfolgten in der ausverkauften Tennis-to Go-Halle am Heumarkt das Spektakel. Dominic Thiem, der aus Antwerpen kommend erst am späten Vormittag gelandet war, stimmte für das russische Geburtstagskind Andrej Rublew (wurde 26) „Happy Birthday“ an, alle sangen mit. Entertainment stand auch während der Matches im Mittelpunkt. Die Fans klatschten und stampften mit so viel Kraft, dass die Tribünen vibrierten.