Vonn teilt Nachrichten von verstorbener Mama

An Nervenkrankheit gestorben

Linda Krohn war im August 2022 an der Nervenkrankheit ALS verstorben, zum zweiten Mal in ihrem Leben musste Vonn ihren Geburtstag ohne ihre Mutter verbringen. „Meine Geburtstage werden ohne sie nie die gleichen sein, aber ich lese ihre Nachrichten immer wieder und heute hilft es besonders“, so die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin. „Ich lebe jeden Tag mein bestes Leben für dich, Mama!“