„Wollen Berichterstattung auf neues Level heben“

Ein Sommermärchen ist garantiert

Klein und Prödl freuen sich sehr auf die EURO in Deutschland. Beide kennen das Land und die Stadien aus ihrer Bundesliga-Zeit (Klein spielte von 2014 bis 2017 beim VfB Stuttgart, Prödl von 2008 bis 2015 bei Werder Bremen) gut. Sie haben auch den WM-Titel von Deutschland 2014 vor Ort erlebt. Klein: „Da haben wir erlebt, was auf den Straßen in Deutschland abgehen kann. Die EURO wird auch nächstes Jahr ein Riesenereignis.“ Prödl kann sich auch noch gut an die WM 2006 in Deutschland erinnern: „Da hab es erstmals Public Viewing, das war schon eine wirklich nachhaltige Innovation. Deutschland ist in Sachen Turnierorganisation schon richtig gut, da arbeiten sie mit höchster Präzsion.“ Ein generelles Fußball-Sommermärchen ist garantiert. Und Österreich wird mittendrin sein.