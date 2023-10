Diese Hanfplantage bringt Mediziner zum Staunen

Familie Kampl baut im Gurktal Cannabis an. Statt auf die berauschende Wirkung setzt die Familie in ihrem Betrieb am Tamegger-Hof auf die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Cannabidiols (CBD). Innovation, Neues zu erschaffen und die richtigen Trends zu entdecken, treiben die Familie seit vielen Generationen an. Siegfried Kampl und sein Sohn Siegi sind neben Elisabeth die treibenden Kräfte des Familienunternehmens. Bei einem tragischen Schicksalsschlag vor 13 Jahren erlitt Siegfried schwerste Verletzungen. Zwei Jahre war er an das Krankenbett gefesselt.